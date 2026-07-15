Вооружившийся осколком пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту России и ранил себя

Пьяный мужчина устроил дебош в российском аэропорту, вооружившись осколком бутылки, и серьезно ранил себя. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Уточняется, что инцидент произошел в авиагавани Красноярска. Неизвестный разбил бутылку и стал угрожать другим людям с осколком в руке. В процессе мужчина случайно ранил сам себя в шею.
Правоохранители оперативно обеспечили безопасность окружающих и передали дебошира медикам аэропорта. Затем он был госпитализирован.
Ранее пассажирка авиакомпании Air India напала на членов экипажа, федерального агента и сотрудника аэропорта и оказалась под угрозой 38-летнего заключения. Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Дели, Индия, в Сан-Франциско, США.