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19:19, 15 июля 2026Путешествия

Вооружившийся осколком пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту России и ранил себя

Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Красноярска и ранил сам себя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Пьяный мужчина устроил дебош в российском аэропорту, вооружившись осколком бутылки, и серьезно ранил себя. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в авиагавани Красноярска. Неизвестный разбил бутылку и стал угрожать другим людям с осколком в руке. В процессе мужчина случайно ранил сам себя в шею.

Правоохранители оперативно обеспечили безопасность окружающих и передали дебошира медикам аэропорта. Затем он был госпитализирован.

Ранее пассажирка авиакомпании Air India напала на членов экипажа, федерального агента и сотрудника аэропорта и оказалась под угрозой 38-летнего заключения. Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Дели, Индия, в Сан-Франциско, США.

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