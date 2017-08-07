Пять сотен людей младше 22 лет поборются за мандат столичного мундепа

Около 550 кандидатов, зарегистрированных для участия в муниципальных выборах в Москве, младше 22 лет. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник, 7 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

Две тысячи претендентов попадают в категорию 23-34 года, еще примерно столько же — в 45-60 лет. «Около 1,8 тысячи человек в возрасте 35-44 лет и 886 человек — старше 60 лет», — отметил Горбунов.

По его словам, среди кандидатов превалируют мужчины, их насчитывается 63,5 процента от общего числа.

Материалы по теме «Мои стринги на политическом ринге» Как партии зазывают молодежь и чем это заканчивается

ЛДПР выдвинула одни и тех же кандидатов в нескольких столичных районов, передает слова Горбунова ТАСС: 165 человек стали кандидатами 490 раз. В случае победы одного из них выборы повторно придется проводить в разных районах, «а это опять затраты для муниципальных бюджетов», подчеркнул глава Мосгоризбиркома.

Ранее в понедельник сообщалось, что комиссия зарегистрировала на выборах свыше 7,6 тысячи кандидатов.

26 июля сообщалось, что восемь кандидатов в мундепы по Южному Бутову от ЛДПР предоставили в ТИК финансовые отчеты, которых были указаны расходы «на девок румяных», а также «поборы и откаты». В партии впоследствии заявили, что они внесут правки в документы.

10 сентября выборы советов депутатов пройдут в 125 районах Москвы. По итогам голосования будет распределено порядка полутора тысячи мандатов.

