Кандидаты в муниципальные депутаты показали расходы на «девок румяных» и «откаты»

Восемь кандидатов в муниципальные депутаты по Южному Бутово от ЛДПР представили в территориальный избирком (ТИК) финансовые отчеты, в которых в числе прочих указали расходы «на девок румяных» и на «поборы и откаты». Скан документов опубликован на сайте «Вестника Московской городской избирательной комиссии».

Согласно ему, отчеты с соответствующими данными подали Сергей Ершов, Владимир Рашов, Рэм Дробот, Андрей Шерстюк, Платон Греков, Виктор Балкаров, Карен Юрханян и Леонид Броневой. В графах под номерами 3.5 и 3.6 значится, что на эти виды услуг либерал-демократы не потратили ни копейки. Все документы были заверены членами избиркома в период с 10 по 24 июля.

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По данным в системе ГАС «Выборы», кандидаты Балкаров и Греков уже зарегистрированы. Броневой еще не прошел эту процедуру, другие фамилии в списке не фигурируют.

В ЛДПР настаивают на версии о подлоге документов. Отмечается, что он якобы произошел в результате взлома сервера партии, с которого отсылались отчеты.

Юрист штаба кандидата-самовыдвиженца Евгения Монина Андрей Вифлянцев рассказал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил об инциденте в ТИК, после чего в комиссии решили принять у кандидатов от ЛДПР исправленные документы. Именно этим, по его словам, объясняется регистрация Грекова и Балкарова, пишет «Московский комсомолец».

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут 10 сентября. Прием документов у кандидатов в депутаты официально завершился 24 июля.