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В ЛДПР заступились за невнимательных к финотчетам кандидатов в мундепутаты

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Борис Чернышов
Борис Чернышов

Кандидаты в муниципальные депутаты по Южному Бутово от ЛДПР, которые представили в территориальный избирком (ТИК) финансовые отчеты с нулевыми расходами «на девок румяных» и на «откаты», внесут правку в документы. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, передает РИА Новости в четверг, 27 июля.

По его словам, первый финансовый отчет — «стандартная бумага», форму которой можно скачать из непроверенного источника. «Это просто невнимательность людей и попытка первыми сдать свои документы, активно начать свою работу. Просто не проверили то, что они отправляли, отдавали на регистрацию», — сказал парламентарий, объясняя, с чем связана неточность.

Случившееся, считает Чернышов, не повод отказывать либерал-демократам в регистрации. «Была ошибка и была. Сегодня-завтра максимально, что они сделают, они подадут документы в территориальную комиссию, новый первый финансовый отчет, официально попросят у территориальной комиссии зафиксировать его», — добавил он.

Отчеты с соответствующими данными подали Сергей Ершов, Владимир Рашов, Рэм Дробот, Андрей Шерстюк, Платон Греков, Виктор Балкаров, Карен Юрханян и Леонид Броневой. Скан документов, заверенных членами избиркома, опубликован на сайте «Вестника Московской городской избирательной комиссии». В графах под номерами 3.5 и 3.6 указано, что на эти виды услуг либерал-демократы не потратили ни копейки.

В ЛДПР настаивают на версии о подлоге документов. Отмечается, что он якобы произошел в результате взлома сервера партии, с которого отсылались отчеты.

Прием документов у кандидатов в депутаты официально завершился 24 июля. Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут 10 сентября.

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