Поклонская задумалась о наказании за вранье в декларациях

В Госдуме могут обсудить, как наказывать депутатов за ложные сведения в декларациях о доходах. Об этом сообщила глава думской комиссии по контролю за достоверностью предоставляемых депутатами сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская на своей странице «ВКонтакте» во вторник, 28 марта.

Парламентарий отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи российских депутатов с представителями международной организации Group of States Against Corruption («Группа государств по борьбе с коррупцией» — прим. «Ленты.ру»).

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«Зашла речь об отсутствии градации конкретных санкций в отношении депутатов (кроме досрочного прекращения полномочий) за непредоставление в срок деклараций или указание заведомо ложных данных при отсутствии признаков состава административного или уголовного правонарушения», — написала Поклонская.

Она предположила, что этот вопрос «в дальнейшем может быть проработан Госдумой».

23 марта Наталья Поклонская заявила, что депутатам, которые не успеют подать декларации в срок, грозит лишение полномочий. На тот момент сведения о доходах и имуществе предоставили чуть более трети избранников.

Чиновники и парламентарии обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года.