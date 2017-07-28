Медведев отправится в турне по регионам в поддержку «Единой России»

Премьер-министр России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в августе отправится в предвыборное турне по регионам с целью содействовать кандидатам от партии на депутатских выборах. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в поездках Медведева будут сопровождать представители генерального совета партии.

Основной задачей турне является содействие кандидатам от «Единой России» на депутатских выборах и поддержка врио глав субъектов. Указывается, что Медведев может совершить до семи подобных региональных поездок.

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Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила газете, что сначала Медведев посетит Крым и Удмуртию, жители которых будут выбирать губернаторов, и Пензенскую область, где пройдут выборы депутатов регионального заксобрания.

Заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов информацию о поездках Медведева подтвердил, но не раскрыл список регионов, в которые отправится глава правительства.

10 сентября в единый день голосования по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Выборы не будут проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.

