Мониторинговая группа СПЧ отчитается о ходе избирательных кампаний в регионах

Мониторинговая группа Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за ходом региональных избирательной кампании, сообщил член Совета Игорь Борисов. Его слова приводит ТАСС в четверг, 27 июля.
«Мы ведем достаточно комплексное исследование, связанное с процедурами выдвижения и регистрации кандидатов. В ближайшее время мы его обнародуем», — сказал он, пояснив, что эксперты группы выезжают в регионы.
Игорь Борисов также заявил, что муниципальный фильтр на губернаторских выборах соответствует общепринятой мировой практике. «Если есть поддержка кандидатов, они проходят эти нормы без каких-либо проблем. Цифры и факты говорят о том, что данная позиция российских законодателей вполне приемлема, она работает, работает нормально», — добавил он.
24 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что в настоящее время нет необходимости в отмене муниципального фильтра. Она пояснила, что он был принят, «чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей».
В конце марта глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр, который обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи местных депутатов, может быть упрощен.
За отмену этой процедуры выступают, в частности, ЛДПР и КПРФ.
10 сентября в единый день голосования по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Выборы не будут проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.