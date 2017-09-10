Единороссы оказались в лидерах на выборах во Владивостоке

На выборах депутатов гордумы Владивостока по результатам обработки 74 процентов протоколов лидирует «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Приморского края в воскресенье, 10 сентября.

По предварительным подсчетам, кандидаты от партии власти набирают 39,45 процента голосов избирателей, КПРФ — 22 процента, ЛДПР — 12,25 процента.

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Четвертую и пятую позицию занимают «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров, у них по 7,92 и 7,72 процента соответственно.

Ранее в воскресенье сообщалось, что единороссы также лидируют на выборах в Сахалинскую областную думу по итогам проверки свыше 35 процентов бюллетеней. На втором месте идет ЛДПР, на третьем — коммунисты.

В единый день голосования, 10 сентября, во столице Приморского края выбирают 35 депутатов местной думы. В выборах участвовали свыше 200 кандидатов по партийным спискам и еще 80 одномандатников.