Выборы в Удмуртии подвели под стандарты демократии

Депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, посетивший Удмуртию в качестве международного эксперта от Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», оценил организацию выборов в регионе. Его слова в воскресенье, 10 сентября, передает «Интерфакс».

«Все, что мы видели, соответствует стандартам демократии, которые мы знаем из других западных стран. Все происходило очень четко, хорошо (...) Мы не видели, чтобы были какие-то нарушения», — сказал Крайчи журналистам.

Он отметил, что ознакомился с работой 18 участков и двух территориальных комиссий.

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В свою очередь, его помощник Януш Нидзвецки отметил высокий уровень оснащения участков. «Это даже, можно сказать, лучше, чем во многих западных странах», — отметил он.

Явка на выборах в республике составила 30,51 процента. В регионе работали 1206 избирательных участков.

В Удмуртии 10 сентября прошли досрочные выборы главы республики и выборы в региональный Госсовет. За высший руководящий пост Удмуртии борются пять кандидатов. Помимо временно исполняющего главы республики Александра Бречалова («Единая Россия»), в их числе депутаты Госсовета республики Владимир Бодров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР), справоросс Фарид Юнусов и главред местного агентства «Столица Ижевск» Андрей Иванов (КПСС).

4 апреля этого года президент Владимир Путин уволил бывшего руководителя республики Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.

