Врио главы Удмуртии пропустил голосование из-за отсутствия прописки

Александр Бречалов, временно исполняющий обязанности главы Удмуртии, не участвовал в едином дне голосования из-за отсутствия прописки в республике. Об этом в воскресенье, 10 сентября, РИА Новости сообщил представитель пресс-службы регионального правительства.

«Представители правительства Удмуртии активно голосуют», — отметил собеседник агентства.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти на всей территории России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах, в том числе и в Удмуртии, выбирают глав регионов.

Материалы по теме Попали в кампанию В каких регионах губернаторы могут проиграть гонку

За высший руководящий пост республики борются пять кандидатов. Помимо Бречалова («Единая Россия») это депутаты Госсовета республики Владимир Бодров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР), справоросс Фарид Юнусов и главред местного агентства «Столица Ижевск» Андрей Иванов (КПСС).

Предыдущие выборы главы Удмуртии состоялись в 2014 году. Победу на них одержал единоросс Александр Соловьев, получивший почти 85 процентов голосов избирателей при явке в 43 процента. 4 апреля этого года президент Владимир Путин уволил Соловьева в связи с утратой доверия. Ранее в тот же день стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о получении взятки. Врио главы Удмуртии был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов.