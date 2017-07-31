Бречалов одобрил отставку премьер-министра правительства Удмуртии

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов принял решение отправить в отставку премьер-министра правительства региона Виктора Савельева. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщается на сайте главы республики.

«Не буду объяснять причины, только скажу, что к данному моменту помимо огромного госдолга мы имеем дефицит бюджета более пяти миллиардов рублей. Правительство пыталось провести работу по разумной оптимизации, но она не увенчалась успехом», — сообщил Бречалов в ходе заседания кабмина.

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По словам главы республики, вероятнее всего, до выборов 10 сентября он будет сам выполнять функции председателя правительства. «Я благодарен Виктору Алексеевичу за работу, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к управленцам высшего звена», — пояснил он.

Руководитель республики также подчеркнул, что в команде правительства останутся только те министры, которые готовы работать по-новому — «эффективно, ответственно, используя новые подходы и резервы».

21 июля сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост руководителя республики.

43-летний Бречалов назначен на пост врио главы Удмуртии в начале апреля. Выборы главы региона состоятся 10 сентября.