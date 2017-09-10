В Севастополе завершились выборы губернатора

В Севастополе завершились выборы главы субъекта. По данным ТАСС, всего было зарегистрировано для участия в выборах более 311 тысяч избирателей.

По состоянию на 18:00 по московскому времени, явка составила более 30 процентов. На территории Севастополя функционировали 184 избирательных участка.

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В ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017» представители региона отметили, что выборы прошли на высоком организационном уровне, а явка, по предварительным оценкам, оказалась чуть выше средней по стране.

По данным секретаря Севастопольской городской избирательной комиссии Анастасии Капрановой, за все время работы избирательных участков на горячую линию поступило почти 100 обращений. В основном звонки поступали от пенсионеров, которые обращались за помощью и разъяснениями по поводу местонахождения избирательных участков.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторах, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловско