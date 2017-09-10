На выборах мэра Якутии наметился победитель

Действующий мэр города Якутска Айсен Николаев лидирует по результатам обработки свыше 98 процентов протоколов. Об этом сообщает ТАСС.

В пользу действующего градоначальника успели проголосовать 68,2 процента избирателей. Явка по Якутску составила 37 процентов избирателей, что равняется 62 тысячам человек.

10,8 процента избирателей проголосовали против всех, 10,6 процента — за кандидата от партии КПРФ Радия Васильева, кандидат от «Справедливой России» Денис Васильев набрал 4,8 процента, Гаврил Парахин от партии ЛДПР — 4,5 процента.

«Мы очень внимательно следили за вашей кампанией — она была очень современной и креативной. Вы много работали в социальных сетях, было много интересных идей, отрадно то, что такие новации у нас применяются на выборах», — рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов в ходе селекторного совещания с дальневосточными регионами.

Наиболее высокий процент явки город Якутск показал в 2012 году на предыдущих выборах мэра, где явка составила 69,8 процента, а 47,7 процента избирателей отдали голоса за Николаева.