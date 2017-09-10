На выборах мэра Якутска выявился лидер

На выборах мэра Якутска после обработки почти 44 процентов протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) лидирует действующий градоначальник Айсен Николаев («Единая Россия»). Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 10 сентября.

По состоянию на 22.00 (16.00 мск) в выборах главы Якутска приняло участие около 35 процентов избирателей. По предварительным данным городской территориальной избирательной комиссии, кандидатуру Николаева поддержали 66 процентов избирателей, за ним следует кандидат от КПРФ Радий Васильев (11,45 процентов). Представитель «Справедливой России» Денис Васильев набирает пока 5,17 процентов голосов, либерал-демократ Гаврил Парахин — 4,73.

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На прошлых выборах мэра 4 марта 2012 года Николаев получил 56 тысяч голосов избирателей. В 2012 году явка на участки составила 69,84 процента, выборы мэра в Якутске тогда совпали с выборами президента России, уточняет РИА Новости.

В единый день голосования полномочия Николаева официально истекли.

10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторах, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.