Политолог оценил явку на выборах 10 сентября

Явка на выборах в единый день голосования, 10 сентября, в целом соответствует среднему показателю прошлых лет. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказал политолог Дмитрий Гусев.

Вместе с тем он подчеркнул, что цифры целесообразно сравнивать только в случае, если есть данные по предыдущим аналогичным кампаниям.

«Например, в Свердловской области явка на этих губернаторских выборах сейчас выше, чем на предыдущих», — сказал Гусев на полях онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017».

Ранее в воскресенье сообщалось, что активность избирателей на выборах в Свердловской области возросла к середине дня. По данным на 15:00 по местному времени, на них успели проголосовать 26,68 процента избирателей.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.