Явка на выборах губернатора Пермского края составила около 35 процентов

Около 35 процентов избирателей приняли участие в выборах губернатора Пермского края на 18:00 (16:00 мск), это более 680 тысяч человек. Об этом сообщил в воскресенье, 10 сентября, член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Антон Маклаев. Его слова приводит ТАСС.

Всего в регионе работают 1840 избирательных участков. Они закроются в 22:00 по местному времени (20:00 мск).

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В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

За место губернатора Пермского края борются пять человек: врио главы региона Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат Ирина Филатова (КПРФ), депутат пермского закса Олег Постников (ЛДПР), а также кандидаты от «Справедливой России» и «Патриотов России» Владимир Аликин и Андрей Степанов.

Решетников руководил столичным департаментом экономичексой политики и развития, до того как был назначен врио губернатора Пермского края в начале февраля этого года. Его предшественник Виктор Басаргин, сейчас возглавляющий Ространснадзор, досрочно подал в отставку.

Последний раз прямые губернаторские выборы проходили в Прикамье 17 лет назад.