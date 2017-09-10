ЦИК допустил увеличение числа «мобильных избирателей» на выборах президента

Более трех миллионов человек смогут проголосовать на президентских выборах в 2018 году по месту фактического пребывания. Такое мнение высказал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов». Его слова приводит ТАСС в воскресенье, 10 сентября.

«Что касается пресловутого "мобильного избирателя", мы получили в итоге, если мне не изменяет память, 226 тысяч заявлений», — привел Булаев данные этого года.

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По его словам, это хороший показатель, который «позволил достаточно активно протестировать эти программы в преддверии президентской кампании». При этом, подчеркнул он, к выборам в марте 2018 года необходимо устранить все недочеты. В частности, по его словам, есть ошибки при составлении заявлений о голосовании не по месту регистрации.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторах, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Выборы президента России состоятся весной 2018 года. По закону избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении.