В партии «Яблоко» заявили о нарушениях на выборах в Москве

Муниципальные выборы в Москве не обошлись без нарушений, заявил председатель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Его слова в воскресенье, 10 сентября, приводит «Интерфакс» .

«Сегодня зафиксировано аномальное число заявок на выносные урны, например по Красносельскому району», — рассказал он.

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Кроме того, по словам Митрохина, в Тверском районе председатель избиркома не пускал наблюдателей, «пытался зарегистрировать непонятных людей без паспортов». Политик также утверждает, что на некоторых участках предпринимались попытки вброса бюллетеней.

Заместитель Митрохина Николай Рыбаков отметил низкую явку на этих выборах. По его мнению, это связано с плохим уровнем информационной поддержки избирательной кампании.

10 сентября в 125 районах Москвы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00, явка составила 1,11 процента.

Всего в России в этот день проходят более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В частности, жители 16 регионов выбирают губернаторов.