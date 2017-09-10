Путин отказался раскрыть «секретную информацию» о выборах

Президент России Владимир Путин отказался сказать журналистам, за кого он отдал свой голос. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это же секретная информация» — пояснил он, отвечая на вопрос журналистов.

Президент заявил, что изучал биографии кандидатов, перед тем как проголосовать на муниципальных выборах в Москве, но при этом не очень следил за ходом избирательной кампании.

«Изучал биографии предварительно, перед тем, как прийти сюда. Выбор был осознанный», — подчеркнул президент.

Президент проголосовал на участке номер 2151, расположенном в здании Российской академии наук (РАН). Несмотря на приезд Владимира Путина доступ избирателей на участок не ограничивали.

В Москве в воскресенье проходят муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.