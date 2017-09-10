Явку в Карелии списали на непогоду

Явка избирателей на выборах в Карелии, по данным на 15:00 по местному времени, составила около 17 процентов. Такие сведения озвучил представитель избирательной комиссии в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017» в воскресенье, 10 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Участники мероприятия отметили, что на показатели по явке повлияла, в частности, непогода. «Целый день у нас плохая погода, в некоторых районах целый день идут дожди», — отметил политконсультант Иван Федоров.

Политолог Дмитрий Орлов в свою очередь отметил, что в целом по России фиксируются ожидаемые показатели по явке.

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Прямые выборы главы Карелии проводятся впервые с 2002 года. В них участвуют четыре человека. Помимо временно исполняющего обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова («Единая Россия»), это лидер регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов, председатель карельских справороссов Ирина Петеляева и представитель ЛДПР Евгений Беседный. Николай Тараканов («Родина»), Елена Гнетова (Партия роста) и Ольга Ильюкова («Патриоты России») — сняли свои кандидатуры.

15 февраля президент Владимир Путин принял досрочную отставку Александра Худилайнена, руководившего Карелией с 2012 года, и назначил врио главы республики Артура Парфенчикова. До этого он возглавлял Федеральную службу судебных приставов.