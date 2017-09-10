Председатель Мособлизбиркома посетовала на не до конца проснувшихся избирателей

Явка избирателей в Московской области превышает 13 процентов по данным на 15:00 мск, сообщила председатель избирательной комиссии Подмосковья Ирина Коновалова. Ее слова в воскресенье, 10 сентября, приводит ТАСС.

«На 15:00 мск Подмосковье все равно до конца не проснулось. (…) Пришло 193,311 тысячи человек», — уточнила Коновалова.

7 сентября Коновалова рассказала, что в регионе 10 сентября будут работать свыше тысячи избирательных участков. Кроме того, на 330 участках впервые будут применяться QR-коды, что позволит быстрее подвести итоги голосования.

5 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал организовать выборы в муниципалитетах на самом высоком уровне.

10 сентября в 125 районах Москвы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 явка составила 1,11 процента.