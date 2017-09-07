Свыше 100 жалоб поступило в Мособлизбирком с начала избирательной кампании

С начала избирательной кампании в подмосковный Мособлизбирком поступило 109 жалоб, сообщила председатель избирательной комиссии Ирина Коновалова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 7 сентября.

«Только пять из них нашли свое подтверждение», — уточнила Коновалова.

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По ее словам, к настоящему моменту 100 административно-исковых заявлений уже рассмотрели в судах. В частности, четыре из них касались довыборов депутатов Мособлдумы.

Ранее в четверг Коновалова рассказала, что в регионе 10 сентября будут работать свыше тысячи избирательных участков. Кроме того, на 330 участках впервые будут применяться QR-коды, что позволит быстрее подвести итоги голосования. Также ожидается, что один из избирательных участков посетит представитель Колумбии.

5 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал организовать выборы в муниципалитетах на самом высоком уровне.

В единый день голосования, 10 сентября, в Подмосковье пройдут 82 избирательные кампании, включая довыборы в Мособлдуму.