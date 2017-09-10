В Мосгоризбиркоме сочли достаточным информирование о голосовании в столице

Информирование о муниципальных выборах в столице было достаточным. Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что в Москве не знает о выборах только тот, кто не хотел о них знать. СМС получили, газеты получили, все получили», — сказал Горунов.

Низкую явку днем глава Мосгоризбиркома объяснил празднованием Дня города. «Погода хорошая, все на гуляниях. Открылся парк "Зарядье", праздник на Тверской», — пояснил он.

В ответ председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала «не оправдываться»: «Как информировали, такая и явка. Будем надеяться, что СМС-сообщениями все-таки наверстаете, и явка будет повыше».

Ранее Горбунов сообщил, что около 60 тысяч москвичей проголосуют на дому. Он уточнил, что это не точная цифра, так как прием заявлений на тот момент еще не был закончен.

По данным на 12:00, в столице проголосовали 3,6 процента избирателей.