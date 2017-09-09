Путин открыл парк «Зарядье» и назвал реконструкцию Москвы хлопотным делом

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в субботу, 9 сентября, принял участие в церемонии открытия нового московского парка «Зарядье». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ожидаемая посещаемость парка — 10 миллионов человек в год. В эти выходные вход на его территорию возможен только по приглашениям. С 11 сентября она откроется для всех.

Выступая до этого на торжественном концерте на Красной площади по случаю празднования 870-летия Москвы, Путин заявил, что масштабная реконструкция, которая в последнее время проходит в столице, проводится «ради повышения комфорта и качества жизни москвичей».

«Реконструкция — это всегда непростое, хлопотное дело, как ремонт в квартире. Рано или поздно это надо начинать. И хорошо, что московская власть так активно, решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы», — сказал президент. Речь опубликована на сайте Кремля.

«Зарядье» построен около Кремля на месте бывшей гостиницы «России». Он стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет.

Общая площадь парка составляет 10,2 гектара. Зеленое пространство разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландыш, а также разновидность леса. На территории «Зарядья» высажено 752 дерева, 7 тысяч кустарников. Всего в парке представлено 120 видов растений.

Площадь всех объектов, построенных в парке, почти 84 тысячи квадратных метров. Среди значимых объектов — информационный павильон «Купол», павильон «Медиацентр», павильон «Заповедное посольство». Ключевым объектом стал «Парящий мост», под которым расположена набережная Москвы-реки.