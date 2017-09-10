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Онлайн-марафон «Ночь выборов» начался с разговоров о молодежи

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В Москве стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов — 2017», в котором примут участие более двух сотен политиков, политологов, социологов и журналистов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в воскресенье, 10 сентября.

Онлайн-марафон начался с дискуссии о проблемах привлечения молодежи на избирательные участки. По мнению политолога Дмитрия Гусева, они действительно есть, поскольку с молодым поколением не говорят о политике. Кроме того, молодежь не проявляет интереса к выборам, поскольку законодательные органы на местах девальвируются, отметили специалисты в ходе дискуссии.

Организаторы мероприятия также дали старт конкурсу селфи с избирательных участков. Посты с фото должны быть помечены хештегом «ночь выборов». Победители получат спиннеры, футболки с логотипом онлайн-марафона и ручные фонарики.

«Ночь выборов», которая проходит в московском коворкинге DI Telegraph, продлится до 2:00, когда закроются последние избирательные участки. В ее рамках будет открыта площадка для живых дебатов «Хайп-парк», кроме того, участники смогут задать вопросы представителям партий на политическом баттле в формате клуба WTF.

Участниками мероприятия заявлены пранкеры Лексус и Вован, а также автор самого крупного политического Telegram-канала «Незыгарь».

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