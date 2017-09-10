Голосование в трех регионах России продлили на час

Голосование в Пермском крае, Республике Карелия и Калининградской области продлится на час дольше обычного. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова

По ее словам, такое решение приняли местные власти. В Калининградской области, где разница во времени с Москвой составляет минус один час были увеличены часы для голосования — с 07:00 до 21:00 по местному времени (с 08:00 до 22:00 по московскому).

В Пермском крае, где разница с Москвой составляет плюс два часа, — с 08:00 до 22:00 по местному времени (с 06:00 до 20:00 по московскому).

В Карелии, живущей по московскому времени, участки будут работать с 08:00 до 22:00.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.