Избирательные участки закрылись в Якутске

Единый день голосования завершился в Якутии, избирательные участки закрыты. Об сообщили в избирательной комиссии республики в воскресенье, 10 сентября, передает ТАСС.

Члены ЦИК начали подсчет голосов. В комиссии подчеркнули, что впервые применяемая в этому году система QR-кодов ускорит этот процесс.

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«Также исключается человеческий фактор, так как протокол участковой комиссии об итогах голосования будет изготавливаться с помощью специального программного обеспечения. Кроме того, это позволит исключить орфографические ошибки и опечатки», — добавили там.

По предварительным данным на 18:00 по местному времени, явка в целом по республике составила 37,7 процента, в Якутске, где выбирают мэра города, — 31 процент.

Ранее в воскресенье сообщалось, что во Владивостоке завершились выборы депутатов городской думы. Явка предварительно оценивается в 12,65 процента.

В Якутии 10 сентября выбирают глав восьми районов и более 200 руководителей муниципальных образований. Кроме того, по итогам голосования будут распределено свыше 3,3 тысячи мандатов депутатов местного уровня.

За место мэра столицы республики борются четыре кандидата: действующий глава города Айсен Николаев («Единая Россия»), депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), коммунист Радий Васильев и справоросс Денис Васильев.