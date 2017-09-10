Россия
 

В избиркомах оценили явку на выборах глав регионов в ЦФО

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Явка избирателей на выборах глав регионов в Центральном федеральном округе (ЦФО) по данным на 12:00 мск составила от 12 до 20 процентов. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает ТАСС.

Активнее всего голосование проходит в Белгородской области. «К полудню на избирательных участках Белгородской области проголосовали 20,99 процента избирателей. На предыдущих выборах губернатора к полудню показатель проголосовавших был несколько ниже — 20,4 процента», — отметил председатель местного облизбиркома Николай Плетнев.

По его словам, процесс голосования проходит спокойно, поступило три жалобы, но ни одна из не подтвердилась.

Наименее активно идут выборы в Ярославской области, где явка составила 12,13 процента. Глава регионального избиркома Олег Захаров оценил обстановку как спокойную. «Ажиотажа пока нет. Мы надеемся, что народ еще подтянется на избирательные участки. Активно работает наблюдение, в том числе международные эксперты из Франции и Ирландии», — отметил он.

В Рязанской области явка к полудню оценивается в 14,45 процента. Секретарь областного избиркома Сергей Скобелев отметил, что эти показатели для региона находятся в пределах нормы.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах (Бурятия, Марий Эл, Карелия, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Севастополь) выбирают глав регионов; еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

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