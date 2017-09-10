Более 8 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Подмосковье

На выборах в Московской области досрочно проголосовали свыше 8 тысяч избирателей. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил представитель Мособлизбиркома, передает РИАМО.

«Всего в Подмосковье досрочно проголосовали 8396 человек, что составило 0,55 процента от общего числа избирателей», — сказал он.

Досрочное голосование завершилось днем ранее, 8 сентября.

Представитель комиссии также сообщил, что на ее горячую линию в день выборов поступило семь звонков. «Люди спрашивали, где находится их избирательный участок, есть ли выборы на их территории», — добавил он.

5 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал организовать выборы на самом высоком уровне, обеспечив все необходимые условия для голосования граждан.

В единый день голосования в 20 городских округах и 14 муниципальных районах Подмосковья проходят выборы в Советы депутатов. Кроме того, состоятся довыборы депутатов Московской областной думы в городском округе Электросталь.