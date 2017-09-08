Полиция проинспектирует все избирательные участки в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов проверят все избирательные участки в Подмосковье накануне выборов. В инспекции задействуют служебных собак. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя главного управления МВД РФ по Московской области Юрия Сорокина.

«Нами в субботу будет осуществлена проверка всех 1,2 тысячи избирательных участков», — сказал Сорокин. По ее итогам будут составлены акты, после чего полиция возьмет участки под круглосуточную охрану.

Он подчеркнул, что личный состав полностью готов к работе в единый день голосования.

5 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал местные власти организовать выборы в муниципалитетах на самом высоком уровне.

10 сентября, в единый день голосования, в 20 городских округах и 14 муниципальных районах Подмосковья пройдут выборы в Советы депутатов. Кроме того, состоятся довыборы депутатов Московской областной думы в городском округе Электросталь.