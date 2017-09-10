Явка на выборах в Севастополе за четыре часа превысила 15 процентов

Около 47,5 тысяч избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Севастополя по состоянию на 12:00, это 15,06 процента жителей города, обладающих правом голоса. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил глава городской избирательной комиссии Александр Петухов, передает портал ForPost.

«Самый выдающийся в плане явки участок находится в Гагаринском районе, избирательная комиссия номер 6, там активность избирателей составляет 30,4 процента», — сказал Петухов, передает «Интерфакс».

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В свою очередь, заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом, контр-адмирал Юрий Ореховский заявил, что к 12.00 проголосовали порядка 75 процентов военнослужащих Черноморского флота России, передает РИА Новости. Он сообщил также о завершении процесса голосования на двух кораблях, которые находятся в дальнем плавании — фрегате «Адмирал Эссен» и гидрографическом судне «Экватор».

Избирательные участки открылись во всех районах города в 8:00, они будут работать до 20:00 мск. За пост губернатора Севастополя борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.