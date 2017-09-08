Исторический выбор

10 сентября жители Севастополя впервые в истории города выберут губернатора. Всего в избирательных бюллетенях значатся пять фамилий, будет открыто 184 избирательных участка. «Лента.ру» узнала у лидеров общественного мнения, почему на выборах главы города важен голос каждого.

Русский город XXI века

Севастополь 10 сентября впервые будет выбирать губернатора. В составе Украины главу города присылали из Киева. В 2014-2016 годах губернатор Севастополя назначался решением местного парламента из кандидатур, предложенных президентом РФ. Метеорологи говорят, что в воскресенье будет все еще летняя погода (ожидается, что термометры покажут плюс 27 градусов), поэтому ничто не должно помешать горожанам дойти до избирательных участков.

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Горожан призвали исполнить гражданский долг известные федеральные политики. «В этот день вы должны сделать выбор между походом на избирательный участок и другими важными и домашними делами. Помните о том, что Севастополь — особый город, он нуждается в особом подходе, в повышенном внимании со стороны Российской Федерации. И тот выбор, который вам предстоит сделать, очень важен для определения будущего Севастополя», — отметил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Депутат Госдумы Дмитрий Белик напоминает, что севастопольцы 25 лет боролись за право выбирать губернатора. «И я, как истинный севастополец, призываю вас 10 сентября прийти вместе со своими родными и близкими на избирательные участки и сделать свой правильный выбор», — сказал он.

О важности голосования сказала и председатель городского заксобрания Екатерина Алтабаева: «Очень важно, чтобы вы пришли на избирательные участки, вы сделали тот шаг, который позволит городу-герою Севастополю и дальше двигаться в будущее, быть настоящим русским городом XXI века. Дорогие севастопольцы, пожалуйста, сделайте свой выбор».

Депутат заксобрания Борис Колесников объяснил, что выборы губернатора означают для горожан возможность в дальнейшем спрашивать с победителя за его обещания. «Это событие не только регионального, но, на мой взгляд, всероссийского масштаба, потому что за этими выборами будет следить полмира, если не весь мир», — поделился он своими ожиданиями.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев назвал 10 сентября праздником для города-героя: «Сегодня нет места пассивной позиции. Действительно, своим выбором мы говорим в том числе всему миру, что да — мы с Россией, мы осознанно сделали свой выбор в 2014 году».

Будет открыто 184 избирательных участка Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

От больниц до кораблей

На пост главы города претендуют пять кандидатов: единоросс, временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников; коммунист Роман Кияшко; представитель ЛДПР Илья Журавлев; кандидат от «Патритов России» Иван Ермаков; представитель КПСС Николай Кряжев. Чтобы возглавить регион, кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей. Если ни один кандидат не преодолеет этот порог, будет назначен второй тур голосования. В нем будут участвовать два кандидата, которые получили максимальное количество голосов в первом туре. Избирательные участки в Севастополе откроются в 8:00, а закроются в 20:00. Всего будет открыто 184 участка, четыре из них — временные. Два временных будут работать в больницах и еще два впервые откроются на двух кораблях Черноморского флота, которые в день выборов будут находиться в море. В Севастополе числится в общей сложности 306 тысяч избирателей.

Досрочного голосования на выборах главы Севастополя не предусмотрено. В городском избиркоме пояснили, что особенностью участия военнослужащих в голосовании является составление списков избирателей и членов их семей, в том числе военнослужащих срочной службы, не имеющих регистрации в Севастополе, не избирательной комиссией, а службой воинской части, отвечающей за учет военнослужащих и членов их семей за подписью командира воинской части. Эта норма предусмотрена федеральным законодательством. Общее количество военнослужащих, которые смогут принять участие в голосовании, по закону в избиркоме не оглашают.

На пост главы города претендует пять кандидатов Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Максимум прозрачности

Организаторы выборов сделали максимум для обеспечения прозрачности процедуры. Каждый зарегистрированный кандидат и выдвинувшие кандидатов избирательные объединения могут назначить наблюдателей на каждый избирательный участок. В каждом помещении для голосования одновременно могут находиться до 10 наблюдателей.

Помогать горожанам будут 300 волонтеров. Они, в частности, окажут помощь слабовидящим и людям с ограниченными возможностями. Кроме того, за выборами проследят студенты СевГУ и филиала МГУ. «Для студентов это отличная практика, возможность получить бесценный опыт в сфере избирательного права и проявить активную гражданскую позицию», — сказала координатор движения «Лига наблюдателей Крыма и Севастополя» Вероника Аксютина. Она добавила, что особенно важно участие молодежи в выборах губернатора. «Именно нам с вами жить в этом городе, развивать и строить его, так давайте сами выбирать свое будущее», — призвала она. Ей вторит директор Севастопольской музыкальной школы номер один Татьяна Ким — она подчеркивает, что участие севастопольцев в выборах демонстрирует, «что мы с Россией, что в 2014 году мы сделали правильный выбор».