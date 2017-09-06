Кандидат в губернаторы Севастополя от ЛДПР пожаловался на коммуниста

Кандидат в губернаторы Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев заявил, что в городе нет административного давления по ходу предвыборной кампании, а также упрекнул коммунистов за попытку снять всех соперников. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает «ФедералПресс».

«Я ответственно заявляю как участник этой гонки — в Севастополе никакого административного давления нет. Я без каких-либо проблем прошел муниципальный фильтр, зарегистрировался и ни разу не ощутил на себе давление ни со стороны избирательной комиссии, ни со стороны правительства, ни со стороны лидера гонки (врио губернатора Дмитрия Овсянникова — прим. «Ленты.ру»). Сегодня властью создаются все условия для прозрачных и честных выборов. Это образец взаимодействия всех ветвей власти», — подчеркнул Журавлев.

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По его словам, «единственный возмутитель спокойствия и ровного течения избирательной кампании — это коммунист Роман Кияшко». «Именно он, а не Дмитрий Овсянников хотел неоднократно снять мою кандидатуру с выборов. И пытался снять всех кандидатов с предвыборной гонки. Видимо, чтобы остаться самому и в конце концов сорвать выборы губернатора Севастополя»», — заявил кандидат от ЛДПР.

По его мнению, «коммунисты затеяли какую-то нечестную борьбу, направленную на деление свой-чужой, и эта ситуация возмущает избирателей».

Как отмечает издание, Верховный суд РФ отказал в удовлетворении двух апелляционных жалоб кандидата в губернаторы Севастополя от КПРФ Романа Кияшко на решения городского суда о якобы незаконной регистрации кандидатов Дмитрия Овсянникова («Единая Россия») и Ильи Журавлева (ЛДПР).

Всего кандидатами на пост главы города зарегистрированы пять человек: Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР), Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости).

4 сентября ВЦИОМ по результатам исследования сообщил, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует среди других кандидатов на пост главы региона.

Выборы в Севастополе пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.