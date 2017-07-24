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Овсянникова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Севастополя

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Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников

Дмитрий Овсянников зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Севастополя. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Решение о его регистрации было единогласно принято 24 июля на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии.
Отмечается, что Овсянников собрал подписи 13 депутатов из 9 муниципальных образований, которые комиссия признала достоверными. Врио губернатора вручили удостоверение зарегистрированного кандидата.

«Хочу отметить профессионализм избирательной комиссии Севастополя, а также поблагодарить партию "Единая Россия", которая оказала мне доверие и по итогам праймериз выдвинула кандидатом на должность губернатора, а также депутатов, выразивших мне свою поддержку. Выборы в Севастополе — это историческое событие, к нему будет приковано всеобщее внимание. Поэтому кампания должна быть честной, динамичной, содержательной. Призываю к этому всех кандидатов», — прокомментировал сам Овсянников.

9 июня Овсянников первым подал в Севастопольскую городскую избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в губернаторы.

Выборы в Севастополе пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.

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