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Взгляд на развитие

В Севастополе построят 70 новых объектов социальной сферы

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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Законодательное собрание Севастополя в первом чтении одобрило стратегию развития города до 2030 года. Амбициозная программа предполагает возведение новых медицинских и образовательных учреждений, спортивных сооружений. В случае реализации амбициозных планов город станет одним из самых динамично развивающихся в России. «Лента.ру» узнала, что именно будет построено в ближайшие годы и почему за развитие инфраструктуры чиновники взялись только сейчас.

Плюс газификация всего города

В Законодательном собрании за принятие стратегии проголосовал 21 депутат, один парламентарий воздержался. Перечень объектов социальной инфраструктуры, которые будут построены в ближайшие годы, стал известен еще в конце июня. «Всего их около 70 — это медучреждения, школы и детские сады, спортивные комплексы, которые необходимо построить в ближайшие пять лет. Каждый из этих объектов и целесообразность его размещения в том или ином районе города обсудили отдельно, с тем чтобы в дальнейшем распределять средства федерального и местного бюджета на их строительство», — отметил глава города Дмитрий Овсянников.

Градоначальник пообещал, что власти не забудут и о газификации Севастополя: «Работы по проектированию газификации мы планируем завершить к 1 июля 2018 года. По ряду объектов, по которым есть проектно-сметная документация, работы будут проводиться уже в этом году». Овсянников также рассказал о судьбе сооружений, на строительство которых, согласно «майским указам» президента России Владимира Путина, из федерального бюджета будет выделено дополнительное финансирование. «Это две школы, шесть детских садов, два физкультурно-оздоровительных комплекса, две больницы. Сейчас мы сдаем инвестпакеты и разрешительную документацию на земельные участки, после чего в ФЦП будут внесены изменения с учетом дополнительного объема финансирования», — сказал врио губернатора, подчеркнув, что проектирование будет проведено в 2018 году, а строительство планируется завершить в течение трех лет.

В распоряжении «Ленты.ру» есть перечень того, что построят в Севастополе в ближайшие пять лет. Так, в городе появится семь новых детских садов, четыре школы. Некоторые образовательные учреждения будут возведены сразу вместе с физкультурно-оздоровительными комплексами (ФОК). Отдельно будет построено четыре ФОКа. Например, на улице Гавена появится спорткомплекс с залом для борьбы, в Инкермане — с современным бассейном. Большое внимание будет уделено здравоохранению. В городе построят инфекционную больницу, больницу и подстанции скорой помощи, новые поликлиники, аптечные пункты и склады. Так, на улице Горпищенко появится поликлиника на 500 посещений в смену и бюро судебно-медицинской экспертизы. Крупнейшая поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в сутки, будет возведена на проспекте генерала Острякова. Не забыли власти города и о безопасности: в Севастополе появится три пожарных депо и две спасательные станции.

«Вы сможете выдержать тот темп»

В обсуждении стратегии социально-экономического развития Севастополя принимали участие депутаты, бизнесмены, чиновники, эксперты и общественники. Овсянников внес проект на рассмотрение заксобрания города 18 апреля. Предполагается, что за ближайшие 13 лет валовый региональный продукт вырастет более чем в два раза, инвестиции в городскую среду — в 2,5 раза, численность занятых в экономике — на 24 процента. Доля собственных доходов бюджета превысит к 2030 году 70 процентов. Локомотивами экономики должны стать судостроение и судоремонт, высокотехнологичное машиностроение, информационные технологии, транспорт и логистика, эффективное сельское хозяйство, рыбная промышленность. Запланирована и модернизация городской среды. До 2020 года в дороги инвестируют более 20 миллиардов рублей. Существенно повысится транспортная доступность города благодаря строительству семьмого и восьмого участков федеральной трассы «Таврида», которая соединит Севастополь, Симферополь и Керчь. Модернизация морского порта вернет городу статус крупной морской гавани.

Понятно, что при таких изменениях в жизни города необходимо улучшить и социальную инфраструктуру. Впрочем, остается вопрос, почему за развитие Севастополя решено взяться только сейчас. Пребывание в составе Украины после распада СССР стало для Севастополя катастрофическим. С 1991 года прекратили существование многие промышленные предприятия, деградировало сельское хозяйство, сфера курортных услуг. После воссоединения с Россией ситуация стала улучшаться, однако и после 2014 года до идеала было далеко. Предыдущий губернатор Сергей Меняйло вступил в конфликт с популярным депутатом заксобрания, бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым. Основанием для критики стала в первую очередь проводимая командой Меняйло градостроительная политика: на месте севастопольских парков и скверов росли многоэтажные жилые комплексы, а в центре города один за другим развернулись сопряженные со скандалами ремонты. Недовольство работой Меняйло выражали члены российского правительства. Так, вице-премьер Дмитрий Козак жестко критиковал Меняйло за провал сроков реализации 19 мероприятий в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Нынешние власти города подчеркивают готовность к диалогу с севастопольцами и общественными организациями. Ушли в прошлое раздиравшие высшие эшелоны власти склоки и скандалы. Алексей Чалый заявил, что поддерживает кандидатуру Овсянникова на губернаторских выборах, назначенных на сентябрь 2017-го. Удалось наладить конструктивный диалог и с федеральными чиновниками. Тот же Дмитрий Козак положительно оценил стратегию развития Севастополя до 2030 года, представленную Дмитрием Овсянниковым. «Вы сможете выдержать тот темп, который был взят. Он весьма положительный и успешный. Я так оцениваю ту работу, которая за короткий период вами проведена», — подчеркнул Козак.

В комментарии «Ленте.ру» губернатор Севастополя сказал, что стратегия развития города — это не просто теоретические выкладки, а документ, предполагающий реальные результаты для каждого севастопольца. «Когда мы говорим о комфортной жизни, мы имеем ввиду прежде всего новые 70 объектов социальной инфраструктуры, которые крайне необходимы для горожан! Это больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы… Это конкретное наполнение нашей программы действий — то, ради чего мы разработали нашу стратегию», — подчеркнул Овсянников.

Директор филиала МГУ в Севастополе Иван Кусов объясняет, что жителям города хотелось резких улучшений уже в 2014 году. «Но я по своему опыту знаю, что это длительный процесс, и чтобы построить то, что будет действительно долго служить жителям города, нужно провести серьезные подготовительные работы, выделить земельные участки, разработать проекты, провести торги для определения подрядчиков. Думаю, что этот этап мог бы пройти быстрее, но в городе не все процессы были хорошо отлажены, поэтому жители, конечно, уже заждались», — отметил он. По его словам, для масштабного строительства нужна твердая политическая воля: «Значительный импульс этим процессам придал нынешний временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Это очень важный знак, когда первое лицо региона делает одной из приоритетных задач поддержку со стороны федерального центра в развитии социальной сферы. Я уверен, что в ближайшие годы мы увидим позитивные сдвиги, город будет расцветать».

Роберт Берновский

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