Крым
 

Козак оценил Стратегию развития Севастополя до 2030 года

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Дмитрий Козак
Дмитрий Козак

Заместитель главы правительства России Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщается в направленном в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе правительства города.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в рамках Ялтинского международного экономического форума представил документ на трехсторонней встрече Козаку, а также первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Проект Стратегии получил положительную оценку вице-премьера, курируюшего регионы Крымского полуострова.

Овсянников, комментируя итоги встречи, отметил, что у правительства города «есть одобрение, есть понимание, есть поддержка». «Продолжаем активно работать на нужный городу и стране результат», — резюмировал он.

Правительство города рассчитывает, что стратегия позволит совершить значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. До 2020 года в дороги Севастополя проинвестируют более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

18 апреля Овсянников представил Стратегию в заксобрании города. В правительстве подчеркнули, что в ходе работы над документом, в которой принимала участие общественность города, была сформирована миссия города: «Севастополь — это геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр России на Черном море». ать.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие больше 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.

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