В Севастополе одобрили Стратегию развития города до 2030 года

Законодательное собрание Севастополя в первом чтении одобрило стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает «Интерфакс».

«За» проголосовал 21 депутат, один парламентарий воздержался.

«Мы говорим о развитии города как о полицентричном центре, мы будем уделять повышенное внимание этим территориям, но не всегда сразу в стратегии можно ответить, что мы построим на той или иной территории. Стратегия получит развитие в наших 20 государственных программах. Именно в госпрограммах мы конкретно ответим, какие объекты мы построим», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

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Командующий Черноморским флотом России Александр Витко поддержал принятие документа. «Вопросы, конечно, будут возникать по поводу и земельных участков, и их предназначения: что-то мы будем отдавать, где-то будем упираться. Но это рабочие моменты, они естественны, как у любых двух субъектов социальных отношений», — сказал он.

В апреле заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Документ Овсянников представил ему в ходе встречи на Ялтинском международном экономическом форуме.

Правительство города рассчитывает, что Стратегия позволит совершить значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя. Предполагается до 2020 года в дороги Севастополя проинвестировать более 20 миллиардов рублей, завершить строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.