Стратегию развития Севастополя одобрили в федеральных ведомствах

Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года была согласована с федеральными ведомствами и внесена на утверждение в городское законодательное собрание. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает пресс-служба правительства города.

«Проект был направлен на согласование во все профильные министерства: природных ресурсов и экологии, образования и науки, здравоохранения, культуры, спорта, труда и социальной защиты, Федеральное агентство по делам национальностей, МЧС и другие ведомства. По результатам совместной работы проект был доработан, не претерпев существенных изменений. На сегодняшний день все согласительные документы нами получены», — сообщила директор департамента экономики правительства города Элимдара Ахтемова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подчеркнул, что рабочие материалы уже переданы в юридическое управление заксобрания.

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21 апреля заместитель главы правительства России Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Документ Овсянников представил ему в ходе встречи на Ялтинском международном экономическом форуме.

Правительство города рассчитывает, что стратегия позволит совершить значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя, план рассчитан до 2030 года. Предполагается до 2020 года в дороги Севастополя проинвестировать более 20 миллиардов рублей, завершить строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.