Овсянников подписал закон о Стратегии развития Севастополя

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подписал закон о Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Он вступает в силу с 22 июля. Об этом сообщил представитель главы города в законодательном собрании Михаил Вавилов, передает пресс-служба правительства.

«Начиная с сегодняшнего дня, Стратегия социально-экономического развития Севастополя перестала быть проектом, а превратилась в реальный план наших действий на годы вперед. Документ разработан, согласован на всех уровнях и утвержден. Дальнейшая работа правительства будет полностью основываться на целях и задачах Стратегии», — цитирует пресс-служба Овсянникова.

По словам врио губернатора, Севастополь обладает высоким потенциалом. Кроме того, отметил он, «мы располагаем необходимыми ресурсами и всесторонней поддержкой федерального центра».

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«Теперь в развитии города необходимо совершить совместный качественный рывок, когда ощутимые перемены уже в ближайшем будущем наступят во всех без исключения сферах жизни севастопольцев и отраслях экономики города», — резюмировал Овсянников.

18 июля заксобрание Севастополя одобрило Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. «За» проголосовал 21 депутат, один парламентарий воздержался.

В апреле заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак положительно оценил Стратегию. Документ Овсянников представил ему в ходе встречи на Ялтинском международном экономическом форуме.

Правительство города рассчитывает, что Стратегия позволит совершить значительный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя. Предполагается до 2020 года в дороги Севастополя проинвестировать более 20 миллиардов рублей, завершить строительство индустриального парка, который обеспечит 1500 новых рабочих мест. Уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в 7 раз, вылов рыбы — в 2 раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.