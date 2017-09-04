Овсянникова назвали лидером среди кандидатов на пост главы Севастополя

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует среди других кандидатов на пост главы региона. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Поддержку на выборах временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову готовы оказать 53 процента от общего числа избирателей и 61 процент заявивших о планах прийти на участки для голосования», — говорится в пресс-релизе. Электоральный расчет результатов голосования для главы города составил 69,5 процента, для его ближайшего конкурента Илья Журавлева — 14,3 процента.

Опрос был проведен в августе, объем выборки в регионе составил 1200 человек.

Материалы по теме Политический форпост России Может ли в Севастополе появиться губернатор-оппозиционер

18 августа президент России Владимир Путин на встрече с Овсянниковым одобрил предложения властей Севастополя по ряду направлений развития города. В частности, глава государства поддержал инициативы по внедрению в регионе динамического бюджета, ремонту крейсера «Москва» на Севастопольском морским заводе и модернизации городской системы образования.

Овсянников был зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Севастополя в июле. Соответствующее решение было единогласно принято на заседании городской избирательной комиссии.

Выборы в Севастополе пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.