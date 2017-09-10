Спикер заксобрания Севастополя поделилась впечатлениями от выборов

Севастопольцы активно участвуют в выборах губернатора города. Об этом сообщила председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, передает портал «ФедералПресс».

«Сегодня утром я уже проголосовала и я должна сказать, что людей (на избирательных участках) очень много. Я не могу сказать, что очереди, но отсутствие очередей говорит о хорошей работе избирательных участков. Ранее утро, первый час уже говорит, что люди идут на выборы. И наша добрая традиция — идут семьями, которая свидетельствует о том, что люди неравнодушны к процессу», — сказала Алтабаева.

Она напомнила, что Севастополь впервые в новейшей истории избирает себе главу. «Может быть это звучит банально, но это проявление демократии», — подчеркнула спикер.

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За выборами губернатора в Севастополе наблюдают члены 30 общественных организаций. Об этом рассказал член Общественной палаты Севастополя Энвер Мамутдинов в медиа-центре «Выборы Губернатора Севастополя – 2017». «Вообще в (избирательном) процессе участвуют более тридцати общественных организаций. Мы надеемся, они активно поучаствуют», — сказал он. При этом в составе рабочей группы «За честные выборы» состоят представители порядка пятнадцати общественных организаций. «Это и предприниматели, и ремесленники, и творческие люди, и работники образования», — добавил он.

Избирательные участки открылись во всех районах города в 8:00, они будут работать до 20:00 мск. За пост губернатора Севастополя борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.