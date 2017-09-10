Севастопольцев призвали прийти на выборы

Участие в выборах — экзамен на политическую зрелость для всех севастопольцев. Об этом в воскресенье, 10 сентября, в медиацентре «Выборы губернатора-2017», заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев, сообщается на сайте регионального правительства.

«Сегодня действительно исторический день — впервые в истории севастопольцы могут выбрать главу города и, соответственно, определить его будущее. Призываю всех горожан прийти сегодня на избирательные участки и сделать свой выбор», — отметил Немцев.

В свою очередь депутат заксобрания Татьяна Щербакова рассказала, что уже проголосовала на избирательном пункте по месту регистрации. «Выборы — показатель ответственности за будущее города. Севастопольцам сегодня предоставлено право влиять на его развитие и каждый житель должен использовать это конституционное право», — указала Щербакова.

Избирательные участки открыли во всех районах города в 8:00, они будут работать до 20:00 мск. Это первые в истории города прямые выборы губернатора.

За пост губернатора города федерального значения борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку руководившего тогда Севастополем Сергея Меняйло и назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Врио главы города стал Овсянников, который до назначения в Крым заместителем главы Минпромторга России.

