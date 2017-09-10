В Мордовии сотням избирателей выдали бюллетени без печатей

Центральная избирательная комиссия Мордовии аннулирует результаты голосования на одном из участков после жалобы избирателя на то, что он получил бюллетень без печати, сообщила секретарь ЦИК республики Светлана Федонина. Ее слова приводит ТАСС в воскресенье, 10 сентября.

Инцидент произошел на участке №552 в Ленинском районе Саранска. «Мужчина сообщил, что ему был выдан бюллетень неустановленной формы. Члены комиссии выехали на место и подтвердили факт нарушения», — рассказала Федонина по итогам проверки.

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По ее словам, по бюллетеням неустановленного образца успели проголосовать почти 300 человек. Работа участка была приостановлена. При этом она подчеркнула, что аннулирование итогов голосования на указанном участке «никак не повлияет на подсчет голосов и признание результатов выборов главы республики... в целом».

В Мордовии в 8:00 открылись 785 избирательных участков. В списки избирателей внесены более 633 тысячи жителей региона. По данным республиканского ЦИК, на 18:00 проголосовал 71 процент от общего числа избирателей.

На пост главы Мордовии претендуют пять кандидатов: временно исполняющий обязанности руководителя республики Владимир Волков, выдвинутый КПРФ президент группы компаний «Инмедтех» Дмитрий Кузякин, депутат Госсобрания региона Евгений Тюрин (ЛДПР), доцент МГУ имени Огарева Тимур Гераськин («Справедливая Россия), а также Петр Вильмакин от Партии мира и единства.

Волков возглавляет Мордовию с 2012 года, срок его полномочий истекал в мае 2017-го. В апреле президент России Владимир Путин назначил его врио руководителя республики до выборов.

Прямые выборы руководителя республики проходят впервые с 2003 года.