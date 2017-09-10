Пристыженный за укус члена избиркома «яблочник» рассказал о причинах скандала

Кандидат в муниципальные депутаты в Москве от партии «Яблоко» Владимир Егоров, который якобы покусал членов избирательной комиссии, заявил, что пытался пресечь нарушения на участке. Об этом сообщает МОСЛЕНТА. После этого, по словам «яблочника», его обвинили в укусах.

«Член комиссии попыталась у меня выхватить лист со списком проголосовавших, я ухватил ее за руку, а она пожаловалась, что я ее якобы покусал», — утверждает Егоров.

Он отметил, что такие списки с порядковыми номерами проголосовавших нужны для контроля голосования сторонников власти, в первую очередь работников бюджетной сферы. Он утверждает, что увидел два таких листа и попытался привлечь внимание полицейских. Егоров сообщил о нарушении в движение «Голос», горячую линию «Яблока» и Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что в Дорогомилове на участке 2559 удален силами сотрудников кандидат от «Яблока». Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал.

10 сентября в 125 районах столицы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 явка составила 1,11 процента. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.