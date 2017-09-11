В Мордовии возбудили уголовное дело по факту фальсификации выборов на участке

В Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов. Об этом в понедельник, 11 сентября, «Ленте.ру» заявили в Следственном Комитете России (СКР).

По версии следствия, 10 сентября в единый день голосования на одном из избирательных участков в городе Саранск неизвестные

произвели фальсификацию избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы Республики Мордовия, проставив там отметки.

«В дальнейшим фальсифицированные бюллетени были переданы ряду граждан для вброса в урны для голосования. В ходе осмотра места происшествия следователем СКР были обнаружены и изъяты 68 избирательных бюллетеней с внесенными в них изменениями», — рассказал представитель ведомства.

В СКР уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»). Подозреваемых и задержанных по делу в настоящее время нет.

Сразу после прекращения голосования стало известно, что по результатам выборов оперативно было возбуждено девять уголовных и более 30 административных дел по факту различных нарушений.