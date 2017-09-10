Раскрыто количество возбужденных по итогам выборов уголовных дел

Секретарь генсовета «Единой России», депутат Госдумы Сергей Неверов заявил, что, по данным партии, в ходе выборов 10 сентября уже было возбуждено 30 административных и девять уголовных дел. Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов 2017».

«Мы видим, что в рамках сегодняшнего дня порядка 30 административных дел, 9 уголовных дел возбуждено, уже видны какие-то нарушения», — отметил Неверов.

По его словам, «это реакция на то, что мы боролись и будем бороться, если где-то будут злоупотребления либо попытки дискредитировать сами выборы».

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбрали глав регионов, в шести — региональные парламенты. В этот день прошли и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.