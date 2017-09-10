Единороссы оказались лидерами на выборах губернаторов в большинстве регионов

В 12 регионах на выборах губернаторов лидируют кандидаты от «Единой России», сообщает «Интерфакс». Речь идет о субъектах, в которых начался подсчет голосов, по еще четырем регионам данных пока нет.

О лидирующих позициях единороссов свидетельствуют данные счетчиков в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

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По итогам обработки 81,53 процента бюллетеней в Бурятии на первом месте идет единоросс Алексей Цыденко с 87,24 процента голосов. В Томской области, где обработано почти 70 процентов голосов, в лидерах Сергей Жвачкин с 59,27 процента. В Свердловской области после обработки 23,68 процента протоколов больше всех набирает Евгений Куйвашев с 61,69 процента голосов.

В Удмуртии пока обработано всего пять процентов протоколов. Согласно подсчетам, ведущие позиции занимает Александр Бречалов. В Ярославской области (обработано 0,34 процента бюллетеней) лидирует Дмитрий Миронов, в Мордовии (обработано 0,30 процента бюллетеней) — Владимир Волков, в Белгородской области (обработано 0,40 процента голосов) — Евгений Савченко, а в Новгородской (обработано 0,18 процента протоколов) — Андрей Никитин.

В Марий Эл после обработки 0,19 процента голосов на первом месте Александр Евстифеев, в Пермском крае по итогам обработки 0,16 процента — Максим Решетников. В Саратовской и Рязанской областях, где также пока только начали подсчеты, лидирует Валерий Радаев и Николай Любимов соответственно.

