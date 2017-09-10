В Ярославской области определился абсолютный лидер

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, согласно данным экзитпола, набрал около 70 процентов голосов избирателей. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».
Второе место занял кандидат от КПРФ Михаил Парамонов, он набрал 7,9 процента голосов. Претендент от ПАРНАСа Сергей Балабаев занял третью строчку (5,2 процента).
10 сентября, в единый день голосования, жители Ярославской области выбирают губернатора впервые за 14 лет.
Прошлым летом российский президент Владимир Путин освободил от должности ярославского губернатора Сергея Ястребова, подавшего в отставку после четырехлетнего руководства регионом. Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области был назначен Дмитрий Миронов, занимавший до этого пост замглавы МВД.
Экзитпол (англ. exit poll, опрос на выходе) — используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого на выходе из избирательных участков.