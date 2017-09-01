Путин вручил ярославскому губернатору «знаменитую зеленую папку»

Президент России Владимир Путин передал временно исполняющему обязанности губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову папку с обращениями жителей региона по итогам прямой линии. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщается на сайте Кремля.

«Ничего такого сверхъестественного в обращении граждан Ярославской области нет, но я все же прошу вас обратить внимание на некоторые вещи, которые людей беспокоят. Здесь и здравоохранение, здесь и больница в наукограде Борок, родильный дом в Ростове, аварийное ветхое жилье, газификация», — перечислил глава государства.

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Помимо этого, он обратил внимание врио губернатора на ситуацию вокруг выплаты заработной платы. Путин поручил поработать все проблемы и впоследствии доложить о результатах, передает ТАСС.

Миронов, в свою очередь, заверил, что все перечисленные темы находятся на контроле региональных властей.

Он также доложил о начале строительно-ремонтных работ по реконструкции моста через реку Которосль в Красноперекопском районе. «Он аварийный, мы его закрыли и к марту 2018 года планируем построить новый, современный четырехполосный мост», — сказал чиновник.

После прямой линии, прошедшей 15 июня, российский президент поручил своей администрации проанализировать все вопросы, не попавшие в эфир. Критические замечания передаются главам субъектов РФ в одинаковых папках зеленого цвета.

Первым из глав регионов подборку с жалобами получил руководитель Орловской области Вадим Потомский. Затем обладателями папок стали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, врио главы Марий Эл Александр Евстифеев и глава Калмыкии Алексей Орлов. Жалобы жителей также были переданы врио главы Калининградской области Антону Алиханову, врио главы Мордовии Владимиру Волкову и губернаторам Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и Псковской области Андрею Турчаку. Последний отметил, что зеленая папка уже стала знаменитой.