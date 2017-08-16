Путин вручил главе Калининградской области «знаменитую зеленую папку»

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Калининградской области Антону Алиханову обратить внимание на жалобы жителей региона, поступившие на прямую линию. Об этом в среду, 16 августа, сообщает ТАСС.

«Понятно, что вы не можете нести за все ответственность, не так давно здесь работаете, но, тем не менее, вы сегодня регион возглавляете, и я обращаю именно ваше внимание на то, о чем говорят люди, проживающие здесь», — сказал Путин. При этом он передал Алиханову зеленую папку с обращениями граждан.

По словам президента, жители Калининграда жаловались на состояние жилищного фонда и необходимость капитального ремонта, а также проблему с газификацией. Глава государства упомянул также переполненность одной из школ Калининграда: учебное заведение рассчитано на 700 учеников, но в нем обучаются свыше тысячи.

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Кроме того, Путин отметил вырубку леса и незаконную добычу песка. Он также привел в пример критические замечания жителей одного из районов по поводу строительства горно-обогатительного комбината по добыче калийно-магниевых солей и рекомендовал Алиханову «посмотреть, что там происходит».

После прямой линии, прошедшей 15 июня, Владимир Путин поручил своей администрации проанализировать все вопросы, не попавшие в эфир. Критические замечания передаются губернаторам в одинаковых папках зеленого цвета. Первым из глав регионов их получил руководитель Орловской области Вадим Потомский. Проработать вопросы было поручено также врио главы Марий Эл Александру Евстифееву, главе Калмыкии Алексею Орлову и губернаторам Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и Псковской области Андрею Турчаку. Последний отметил, что зеленая папка уже стала знаменитой.